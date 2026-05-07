Bestellungen

Airbus hat im April Bestellungen für 28 Flugzeuge erhalten.

Wie der Konzern mitteilte, lieferte er gleichzeitig 67 Maschinen an 39 Kunden aus. Airbus hat im April Bestellungen für 28 Flugzeuge erhalten. Wie der Konzern mitteilte, lieferte er gleichzeitig 67 Maschinen an 39 Kunden aus. Dieses Jahr hat er damit bisher 181 Flugzeuge ausgeliefert. Die Bestellungen summierten sich in den ersten vier Monaten auf brutto 436, abzüglich Stornierungen waren es 405.

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Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,98 Prozent tiefer bei 181,74 Euro.

DJG/mgo/flf

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