Bestellungen im Fokus

Der Auftragseingang von Nordex ist im ersten Quartal leicht gesunken.

Wie der Hersteller von Windkraftanlagen, Nordex, mitteilte, verzeichnete er in den ersten drei Monaten Projekte im Volumen von 1,869 Gigawatt nach 2,182 Gigawatt im Vorjahreszeitraum. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megawatt Leistung sei auf 0,91 Millionen Euro von 0,87 Millionen Euro gestiegen.

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"Die Auftragspipeline in Europa und Nordamerika entwickelt sich weiterhin solide, sodass wir eine anhaltende Auftragsdynamik im weiteren Jahresverlauf erwarten", sagte CEO José Luis Blanco laut Mitteilung.

Im ersten Quartal bestellten Kunden insgesamt 292 Windkraftanlagen für Projekte in 13 Ländern.

Die Nordex-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,487 Prozent auf 45,72 Euro.

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