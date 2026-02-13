DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 -1,4%Nas22.643 +0,4%Bitcoin57.103 -1,9%Euro1,1849 ±-0,0%Öl67,46 -1,6%Gold4.892 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt knapp unter 25.000-Punkte-Marke -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Microsoft, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros. im Fokus
Top News
Gold: The sky is the limit Gold: The sky is the limit
Novo Nordisk-Aktie unter der Lupe: Kann der Rückkauf den freien Fall stoppen? Novo Nordisk-Aktie unter der Lupe: Kann der Rückkauf den freien Fall stoppen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

'Bestimmte Gruppen' von BVB-Fans in Bergamo ausgeschlossen

17.02.26 18:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,25 EUR -0,01 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat mit Unverständnis und harter Kritik auf den Ausschluss von Teilen der BVB-Fans beim Champions-League-Auswärtsspiel bei Atalanta Bergamo reagiert. Der italienische Club hatte den Fußball-Bundesligisten dessen Angaben zufolge darüber informiert, dass für das Playoff-Rückspiel am Mittwoch kommender Woche aufgrund behördlicher, die Sicherheit betreffende Auflagen an bestimmte Personengruppen von BVB-Fans keine Tickets verkauft werden dürfen. Den betroffenen Dortmunder Anhängern soll der Zutritt zum Stadion in Bergamo verwehrt werden.

Wer­bung

BVB in Gesprächen mit Bergamo und UEFA

"Teile unserer Fans auszuschließen, stellt für den BVB einen eklatanten Wertebruch und eine Form der Diskriminierung dar - sowohl mit Blick auf die grundlegenden Prinzipien von Borussia Dortmund als auch auf die gesamteuropäischen Werte des internationalen Fußballs", hieß es in einer Vereinsmitteilung kurz vor dem Hinspiel heute Abend (21.00 Uhr/Amazon Prime) in Dortmund.

Der BVB habe sich ausdrücklich und entschieden gegen diese Auflagen ausgesprochen, um allen Fans den Besuch des Auswärtsspiels zu ermöglichen. Der Tabellenzweite der Bundesliga erklärte, er stehe bereits seit einigen Tagen im intensiven Austausch mit Atalanta Bergamo sowie der Europäischen Fußball-Union UEFA und rechne nach den Entwicklungen der jüngsten Gespräche kurzfristig mit einem positiven Ergebnis./mam/DP/men

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
08:11BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:11BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
DatumRatingAnalyst
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen