BETA Technologies A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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BETA Technologies A präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
BETA Technologies A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,970 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat BETA Technologies A im vergangenen Quartal 17,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 98,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BETA Technologies A 8,9 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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