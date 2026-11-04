BETA Technologies A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

04.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite hat BETA Technologies A im vergangenen Quartal 17,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 98,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BETA Technologies A 8,9 Millionen USD umsetzen können.

BETA Technologies A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,970 USD je Aktie gewesen.

BETA Technologies A präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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