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Beteiligung ausgebaut

Aktionär Active Ownership erhöht Gerresheimer-Aktienbeteiligung leicht - Aktie legt zu

08.05.26 15:53 Uhr
Gerresheimer-Aktie fester: Investor Active Ownership erhöht Anteil leicht | finanzen.net

Der Luxemburger Investor Active Ownership hat seine Beteiligung bei Gerresheimer leicht aufgestockt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
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Wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht, sind dem Active Ownership Fund SICAV SIF SCS sowie AOC Gecko S.à r.l. zusammen per 4. Mai insgesamt 15,19 Prozent an dem Düsseldorfer Verpackungshersteller zuzurechnen, verglichen mit 14,70 Prozent zuvor. Dabei steigerte der Aktionär den Aktienbesitz, der ihm zuzurechnende Anteil über Finanzinstrumente blieb unverändert bei 3,18 Prozent. Laut Mitteilung hielt der Investor per 4. Mai 12,01 Prozent der Gerresheimer-Aktien mit Stimmrechten, verglichen mit 11,51 Prozent zuvor.

Auf XETRA zeigt sich die Gerresheimer-Aktie stellenweise mit einem Plus von 4,36 Prozent auf 27,74 Euro.

DJG/uxd/cbr

DOW JONES

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

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21.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
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16.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
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11.02.2026Gerresheimer NeutralUBS AG
11.02.2026Gerresheimer Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
28.04.2026Gerresheimer UnderweightBarclays Capital
16.03.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
24.02.2026Gerresheimer SellUBS AG
12.02.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
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