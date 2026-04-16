Aktionär Active Ownership erhöht Gerresheimer-Aktienbeteiligung leicht - Aktie legt zu
Der Luxemburger Investor Active Ownership hat seine Beteiligung bei Gerresheimer leicht aufgestockt.
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Wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht, sind dem Active Ownership Fund SICAV SIF SCS sowie AOC Gecko S.à r.l. zusammen per 4. Mai insgesamt 15,19 Prozent an dem Düsseldorfer Verpackungshersteller zuzurechnen, verglichen mit 14,70 Prozent zuvor. Dabei steigerte der Aktionär den Aktienbesitz, der ihm zuzurechnende Anteil über Finanzinstrumente blieb unverändert bei 3,18 Prozent. Laut Mitteilung hielt der Investor per 4. Mai 12,01 Prozent der Gerresheimer-Aktien mit Stimmrechten, verglichen mit 11,51 Prozent zuvor.
DJG/uxd/cbr
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Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG