DroneShield-Aktie zieht kräftig an: JPMorgan-Anteil steigt weiter

Beteiligung ausgebaut

04.08.26 13:01 Uhr

JPMorgan meldet bei DroneShield binnen Tagen die zweite Anteilserhöhung, während sich die Aktie von ihrem Ausverkauf erholt.

• Die letzten Bewegungen bei JPMorgan sind die dritte Beteiligungsänderung in diesem Jahr, wobei die zukünftige Entwicklung der Beteiligung und die Halbjahreszahlen von DroneShield abwarten werden.

• Die DroneShield-Aktie erholte sich nach einem Kursrückgang im Juli um etwa 14,6 %, bleibt aber seit Jahresbeginn im Minus.

• JPMorgan hat seine Beteiligung an DroneShield auf 6,68 % erhöht, wobei rund 85 % der Position aus Wertpapierleihegeschäften stammen.

JPMorgans Stimmrechtsanteil an DroneShield steigt auf 6,68 Prozent

Zuvor waren es 5,15 Prozent, gemeldet am 21. Juli 2026

Rund 85 Prozent der Position stammen aus Wertpapierleihe

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JPMorgan hat seine Beteiligung an DroneShield binnen weniger Tage erneut ausgebaut. Aus einer auf den 3. August 2026 datierten Meldung an die australische Börsenaufsicht geht hervor, dass der Stimmrechtsanteil der Bank und ihrer Tochtergesellschaften von 5,15 auf 6,68 Prozent gestiegen ist.

DroneShield-Aktie mit Höhenflug

Parallel dazu setzte die DroneShield-Aktie ihre Erholung fort und kletterte am Dienstag an der Heimatbörse in Sydney letztlich um rund 14,6 Prozent auf 2,08 australische Dollar, nach einem Schlusskurs von 1,815 australischen Dollar am Vortag. Damit beläuft sich die Bilanz der letzten fünf Handelstage nun auf ein Plus von 15,24 Prozent. Allerdings schlägt seit Jahresbeginn ein Minus von rund 32,5 Prozent zu Buche.

JPMorgan meldet höheren Anteil

Laut dem Formular hält JPMorgan gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften nun 61,70 Millionen DroneShield-Aktien, rund 14,15 Millionen mehr als bei der vorherigen Meldung vom 17. Juli 2026. Damals lag der Anteil bei 47,56 Millionen Aktien und 5,15 Prozent der Stimmrechte, mitgeteilt an das Unternehmen am 21. Juli 2026. Als Stichtag für die aktuelle Veränderung nennt das Formular den 30. Juli 2026.

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Der Großteil stammt aus der Wertpapierleihe

Ein Blick in die Aufschlüsselung relativiert erneut den Eindruck eines klassischen Beteiligungsaufbaus. Rund 53 Millionen der 61,70 Millionen Aktien, gut 85 Prozent der gemeldeten Position, entfallen auf Wertpapierleihegeschäfte. Allein 38,18 Millionen Aktien verwaltet JPMorgan Chase Bank als Verleiher im Rahmen von Leihevereinbarungen für andere Marktteilnehmer, weitere rund 14,6 Millionen Aktien liegen bei den Wertpapierhandelstöchtern in Großbritannien, den USA und Australien unter einer Rückgabeverpflichtung aus solchen Geschäften. Auf den eigenen Handelsbestand der australischen und britischen Einheit entfallen rund 7,7 Millionen Aktien.

Bereits die dritte Bewegung in diesem Jahr

Es ist bereits die dritte Bewegung dieser Art in diesem Jahr. Am 20. März 2026 war JPMorgan mit 5,29 Prozent erstmals über die Meldeschwelle gestiegen, verschwand jedoch bis Anfang April 2026 wieder aus der Liste der substanziellen Anteilseigner, ohne dass ein Grund genannt wurde. Am 17. Juli 2026 überschritt die Bank die Schwelle erneut, diesmal mit 5,15 Prozent, bevor der Anteil bis zum 30. Juli 2026 auf 6,68 Prozent weiter zunahm. Ob JPMorgan dieses Mal länger über der Schwelle bleibt, zeigt sich frühestens mit der nächsten Meldung zu wesentlichen Beteiligungen.

DroneShield-Aktie mit kräftiger Gegenbewegung

Die Erholung der DroneShield-Aktie folgt auf einen scharfen Kursrückgang im Juli. Ausgelöst hatte ihn eine vorläufige Handelsmitteilung vom 28. Juli 2026, die für das erste Halbjahr 2026 zwar ein Umsatzplus von 74 Prozent auf 125,8 Millionen australische Dollar zeigte, gleichzeitig aber eine auf rund 60 Prozent gesunkene Bruttomarge und eine Jahresprognose von 250 bis 270 Millionen australische Dollar offenbarte, rund 20 Prozent unter dem bisherigen Analystenkonsens von etwa 340 Millionen. Jefferies senkte daraufhin am 17. Juli 2026 das Kursziel von 2,80 auf 2,05 australische Dollar und bestätigte die Einstufung Underperform, weitere Analysehäuser folgten mit eigenen Kürzungen.

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Seit Montag zeigt die Aktie eine kräftige Gegenbewegung nach den Wochen im Ausverkauf. Der jüngste Kursanstieg vom Dienstag kam auf einem Handelsvolumen von rund 16,8 Millionen Aktien zustande, gut 60 Prozent über dem Schnitt der vorangegangenen 65 Handelstage von 10,46 Millionen Stück.

Zwei Termine dürften in den kommenden Wochen zeigen, wie tragfähig die aktuelle Gemengelage ist: die nächste Meldung zu JPMorgans Beteiligung, die klären dürfte, ob der Anteil dieses Mal oberhalb der Schwelle bleibt, und die vollständigen Halbjahreszahlen von DroneShield am 26. August 2026 samt Investorenkonferenz am Folgetag.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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