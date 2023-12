Beteiligung

BASF-Aktie höher: BASF will Nordseestrom von Vattenfall-Windprojekten für Ludwigshafen

05.12.23 10:59 Uhr

BASF will sich an zwei geplanten Windparks des Versorgers Vattenfall in der Nordsee beteiligen, um sich grünen Strom vor allem für sein Stammwerk in Ludwigshafen zu sichern.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien BASF 43,45 EUR -0,06 EUR -0,13% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Beide Konzerne unterzeichneten jetzt eine Absichtserklärung, die eine Beteiligung des Chemieriesen von 49 Prozent an den Offshore-Windprojekten Nordlicht 1 und 2 vorsieht. BASF wird damit knapp die Hälfte der voraussichtlichen jährlichen Stromproduktion von rund 6 Terrawattstunden für seine Chemiestandorte nutzen können. Die Windparks mit einer geplanten Erzeugungsleistung von 1,6 Gigawatt sollen 85 Kilometer nördlich der Insel Borkum entstehen. Die endgültige Investitionsentscheidung ist für 2025 geplant, 2026 könnte Baubeginn sein und die Anlagen würden dann voraussichtlich 2028 vollständig in Betrieb gehen. Es wird das zweite Windparkprojekt, an dem sich BASF beteiligt. 2021 erwarb der Chemiekonzern bereits knapp die Hälfte am Windpark Hollandse Kust Zuid in den Niederlanden. Das Projekt von Vattenfall ist kürzlich ans Netz gegangen. Es versorgt den Standort Antwerpen mit Windstrom. Im XETRA-Handel gewinnt die BASF-Aktie zeitweise 0,23 Prozent auf 43,51 Euro. FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: BASF, BASF SE