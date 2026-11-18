Beteiligung

Schwache Quartalszahlen der Beteiligung Tencent haben den Aktien des Tech-Investors Prosus am Mittwoch einen Kursrücksetzer eingebrockt.

Die Kapitalausgaben der ebenfalls als Tech-Holding agierenden Hongkonger Tencent überstiegen im dritten Quartal die Konsensschätzung um knapp 47 Prozent. Kreditanalystin Cecilia Chan von Bloomberg wies denn auch darauf hin, dass die "erhöhten" Investitionen in KI den freien Mittelzufluss belasten dürften. Kurzfristig sei eine Nettoverschuldung möglich.

Mit einem Abschlag von sieben Prozent auf knapp 32 Euro lagen die Prosus -Aktien abgeschlagen am Ende des Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 und waren auch Schlusslicht des Amsterdamer AEX Index. Sie fanden sich auf dem niedrigsten Niveau seit August 2024 wieder.

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