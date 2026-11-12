Fresenius-Aktie: Konzern verkauft weitere FMC-Anteile für dreistelligen Millionenbetrag
Fresenius setzt den schrittweisen Rückzug aus seiner Beteiligung an Fresenius Medical Care fort und erzielt dabei einen hohen Mittelzufluss.
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Fresenius hat seine Beteiligung an Fresenius Medical Care (FMC) weiter reduziert. Wie der im DAX notierte Gesundheitskonzern mitteilte, platzierte er wie am Vorabend angekündigt 13,4 Millionen FMC-Aktien zu je 39 Euro bei institutionellen Investoren. Dadurch fließt Fresenius ein Bruttoerlös von rund 524 Millionen Euro zu. Die Finanzbeteiligung an dem ebenfalls im DAX notierten Dialysedienstleister sinkt damit von zuvor rund 25 auf etwa 20 Prozent.
Fresenius erlöst insgesamt 2,3 Milliarden Euro
Seit der Dekonsolidierung von FMC hat Fresenius seine Finanzbeteiligung an der ehemaligen Tochter damit von ursprünglich rund 32 auf etwa 20 Prozent reduziert. Insgesamt erzielte der Konzern durch die bisherigen Verkäufe einen Bruttoerlös von rund 2,3 Milliarden Euro.
„Mit der erfolgreichen Platzierung von FMC-Aktien setzen wir das disziplinierte Management unseres Anteils an Fresenius Medical Care fort“, sagte Finanzvorständin Sara Hennicken. Fresenius setze damit Kapital frei, um in seine Wachstumsplattformen zu investieren.
DOW JONES
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Bildquellen: Fresenius, Fresenius