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Beteiligung reduziert

Fresenius-Aktie: Konzern verkauft weitere FMC-Anteile für dreistelligen Millionenbetrag

Fresenius-Aktie: Konzern verkauft weitere FMC-Anteile für dreistelligen Millionenbetrag

Fresenius setzt den schrittweisen Rückzug aus seiner Beteiligung an Fresenius Medical Care fort und erzielt dabei einen hohen Mittelzufluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
39.76 EUR -0.26 EUR -0.65 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
52.61 EUR -0.34 EUR -0.64 %
Charts | News | Analysen

Fresenius hat seine Beteiligung an Fresenius Medical Care (FMC) weiter reduziert. Wie der im DAX notierte Gesundheitskonzern mitteilte, platzierte er wie am Vorabend angekündigt 13,4 Millionen FMC-Aktien zu je 39 Euro bei institutionellen Investoren. Dadurch fließt Fresenius ein Bruttoerlös von rund 524 Millionen Euro zu. Die Finanzbeteiligung an dem ebenfalls im DAX notierten Dialysedienstleister sinkt damit von zuvor rund 25 auf etwa 20 Prozent.

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Fresenius erlöst insgesamt 2,3 Milliarden Euro

Seit der Dekonsolidierung von FMC hat Fresenius seine Finanzbeteiligung an der ehemaligen Tochter damit von ursprünglich rund 32 auf etwa 20 Prozent reduziert. Insgesamt erzielte der Konzern durch die bisherigen Verkäufe einen Bruttoerlös von rund 2,3 Milliarden Euro.

„Mit der erfolgreichen Platzierung von FMC-Aktien setzen wir das disziplinierte Management unseres Anteils an Fresenius Medical Care fort“, sagte Finanzvorständin Sara Hennicken. Fresenius setze damit Kapital frei, um in seine Wachstumsplattformen zu investieren.

DOW JONES

Bildquellen: Fresenius, Fresenius

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Datum Rating Analyst
10.11.26 Fresenius SECo Buy Jefferies & Company Inc.
09.11.26 Fresenius SECo Overweight Barclays Capital
09.11.26 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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