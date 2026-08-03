RENK-Aktie legt zu: BlackRock verschiebt Stimmrechte, Gesamtanteil bleibt stabil

Beteiligung

04.08.26 09:29 Uhr

BlackRock meldet erneut eine Schwellenberührung bei der RENK-Aktie, doch die Gesamtquote rührt sich kaum, verschoben hat sich etwas anderes.

• Der nächste wichtige Termin ist die Veröffentlichung des RENK-Halbjahresberichts am 6. August 2026, der für den Aktienkurs relevant sein könnte.

• Die direkten Stimmrechte von BlackRock steigen auf 3,46 Prozent, während die Position in Finanzinstrumenten auf 0,60 Prozent sinkt.

• BlackRock hält weiterhin 4,07 Prozent der Stimmrechte an RENK, wobei sich die Zusammensetzung der Beteiligung verändert hat.

BlackRock hält weiter 4,07 Prozent der RENK-Stimmrechte

Direkte Stimmrechte steigen auf 3,46 Prozent

RENK-Halbjahresbericht für das zweite Quartal voraus

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BlackRock hat der RENK Group AG eine neue Mitteilung nach § 40 Abs. 1 WpHG zugestellt, doch anders als der erste Blick vermuten lässt, wächst die Gesamtbeteiligung des Vermögensverwalters dabei nicht. Sie bleibt bei 4,07 Prozent. Verschoben hat sich lediglich die Zusammensetzung der Position.

Direkte Stimmrechte wachsen, Instrumente schrumpfen

Die Meldeschwelle wurde laut Mitteilung am 29. Juli berührt, veröffentlicht wurde die Information am 3. August. Innerhalb der Gesamtposition steigt der Anteil an zugerechneten Stimmrechten aus Aktien von 2,97 auf 3,46 Prozent. Der Anteil, den BlackRock über Finanzinstrumente hält, sinkt im gleichen Zug von 1,10 auf 0,60 Prozent.

Was die Instrumente-Position bedeutet

Der Instrumente-Anteil setzt sich laut Mitteilung überwiegend aus verliehenen RENK-Aktien mit Rückrufrecht zusammen, ergänzt um eine kleine Position aus Differenzkontrakten mit Barausgleich. Wird ein Teil der verliehenen Stücke zurückgerufen, wandert der entsprechende Anteil der Instrumente zu den direkt zugerechneten Stimmrechten, ohne dass sich die Gesamtquote verändert. Genau dieses Muster zeigt die aktuelle Meldung.

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RENK-Aktie bleibt im Fokus institutioneller Adressen

Der Augsburger Hersteller von Getrieben und Antriebssträngen für Militärfahrzeuge zählt seit der Neuausrichtung des europäischen Rüstungssektors zu den stärker beachteten Werten im MDAX. Schwellenmitteilungen wie die aktuelle spiegeln in erster Linie Verschiebungen im Portfolio der jeweiligen Adresse wider und lösen für sich genommen selten unmittelbare Kursreaktionen aus.

Im XETRA-Handel geht es am Dienstag für die RENK-Aktie stellenweise 1,98 Prozent nach oben auf 49,99 Euro.

Der nächste konkrete Anhaltspunkt für die Aktie folgt am 6. August 2026: Dann legt RENK den Halbjahresbericht für das zweite Quartal vor, verbunden mit einer Analystenkonferenz zum weiteren Jahresverlauf.

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Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

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