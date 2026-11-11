Fresenius will FMC-Beteiligung deutlich reduzieren – Aktien im Minus

Beteiligungsstruktur

11.11.26 20:15 Uhr

Fresenius plant einen weiteren Schritt bei der Neuausrichtung seiner Beteiligungsstruktur. Die Ankündigung sorgt an der Börse für Reaktionen bei den beiden betroffenen Unternehmen.

Der Krankenhausbetreiber und Pharmahersteller Fresenius will rund 13,4 Millionen Aktien am Dialysekonzern Fresenius Medical Care verkaufen. Die Finanzbeteiligung an FMC solle so von rund 25 auf etwa 20 Prozent sinken, teilte der DAX-Konzern mit.

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Geplant sei ein beschleunigtes Verkaufsverfahren an Großinvestoren. Dieses beginne sofort. Preis und Zuteilung sollen voraussichtlich vor Beginn des Börsenhandels auf der Plattform Xetra an diesem Donnerstag bekanntgegeben werden, hieß es.

"Mit der strukturierten Reduzierung unserer Beteiligung an Fresenius Medical Care schaffen wir zusätzlichen Spielraum, um dieses Kapital gezielt in unsere Wachstumsplattformen zu investieren", sagte Michael Sen, Vorstandsvorsitzender von Fresenius, laut Mitteilung. Bereits in der Vergangenheit hatte Fresenius seinen Anteil an FMC reduziert.

Die FMC-Aktie sank auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um mehr als zwei Prozent. Das Fresenius-Papier reagierte hingegen kaum auf die Mitteilung.

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Fresenius konzentriert sich auf Kerngeschäft

Vorstandschef Sen konzentriert Fresenius auf die beiden Säulen Klinikgeschäft (Helios) sowie Arzneien, klinische Ernährung und Medizintechnik (Fresenius Kabi). Seit Ende 2023 wird FMC nur noch als Finanzbeteiligung geführt. Der Dialysekonzern steht seit längerer Zeit unter anderem wegen hoher Kosten unter Druck, im dritten Quartal sank der Gewinn deutlich. Erst im Oktober wurde Helen Giza als Chefin von FMC abgelöst. Sie konnte Berichten zufolge den Aufsichtsrat mit ihrer Strategie nicht nachhaltig überzeugen.

Die Fresenius-Aktie verliert auf Tradegate rund 1,5 Prozent, FMC-Titel rutschen in ähnlicher Größenordnung ins Minus.

BAD HOMBURG (dpa-AFX)