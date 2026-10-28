Eni-Aktie legt zu: Konzern nimmt Betrieb auf venezolanischem Ölfeld auf
Eni hat nach eigenen Angaben den Betrieb auf seinem Feld Junin-5 in Venezuela aufgenommen.
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Dies markiert den jüngsten Expansionsschritt des italienischen Öl- und Gaskonzerns in dem südamerikanischen Land.
Eni erwartet nach eigenen Angaben ein "signifikantes" Produktionswachstum in der ersten Betriebsphase. Bis 2028 soll eine Fördermenge von 200.000 Barrel Öl pro Tag erreicht werden. Das Unternehmen hatte Anfang vergangenen Monats einen Vertrag über die Erschließung des Feldes Junin-5 im Orinoco-Ölgürtel unterzeichnet.
Eni ist bereits seit Jahrzehnten in Venezuela tätig und hatte den Beginn der Aktivitäten bei Junin-5 als einen Eckpfeiler seiner Strategie zum Ausbau der Upstream-Präsenz in dem Land bezeichnet.
Die Eni-Aktie gewinnt in Mailand zeitweise 1,63 Prozent auf 26,885 Euro.
DJG/DJN/brb/apo
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