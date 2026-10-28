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Betrieb aufgenommen

Eni-Aktie legt zu: Konzern nimmt Betrieb auf venezolanischem Ölfeld auf

Eni-Aktie legt zu: Konzern nimmt Betrieb auf venezolanischem Ölfeld auf

Eni hat nach eigenen Angaben den Betrieb auf seinem Feld Junin-5 in Venezuela aufgenommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eni S.p.A.
26.78 EUR 0.43 EUR 1.63 %
Charts | News | Analysen

Dies markiert den jüngsten Expansionsschritt des italienischen Öl- und Gaskonzerns in dem südamerikanischen Land.

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Eni erwartet nach eigenen Angaben ein "signifikantes" Produktionswachstum in der ersten Betriebsphase. Bis 2028 soll eine Fördermenge von 200.000 Barrel Öl pro Tag erreicht werden. Das Unternehmen hatte Anfang vergangenen Monats einen Vertrag über die Erschließung des Feldes Junin-5 im Orinoco-Ölgürtel unterzeichnet.

Eni ist bereits seit Jahrzehnten in Venezuela tätig und hatte den Beginn der Aktivitäten bei Junin-5 als einen Eckpfeiler seiner Strategie zum Ausbau der Upstream-Präsenz in dem Land bezeichnet.

Die Eni-Aktie gewinnt in Mailand zeitweise 1,63 Prozent auf 26,885 Euro.

DJG/DJN/brb/apo

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com, StockStudio / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
26.10.26 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.10.26 Eni Buy UBS AG
23.10.26 Eni Kaufen DZ BANK
23.10.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
23.10.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.

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