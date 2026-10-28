Eni-Aktie legt zu: Konzern nimmt Betrieb auf venezolanischem Ölfeld auf

KI-Nachrichtenüberblick

• Eni expandiert in Venezuela und plant bis 2028 eine Fördermenge von 200.000 Barrel Öl pro Tag im Rahmen eines neuen Projekts im Orinoco-Ölgürtel.

• Das Unternehmen erwartet ein "signifikantes" Produktionswachstum in der ersten Betriebsphase des neuen Feldes Junin-5.