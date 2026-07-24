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Betriebsgelände

RWE-Aktie tiefer: Bau von Großbatteriespeicher im Tagebau Hambach

RWE-Aktie tiefer: Bau von Großbatteriespeicher im Tagebau Hambach

Der Energiekonzern RWE baut auf dem Betriebsgelände des Tagebaus Hambach einen weiteren Batteriespeicher.

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Die Anlage entstehe auf Höhe der Gemeinde Niederzier im Kreis Düren, teilte das Unternehmen mit. Die ersten der insgesamt 128 Lithium-Ionen-Batterie-Container seien bereits angeliefert worden.

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Für 2027 ist die Inbetriebnahme vorgesehen. Der Großspeicher verfügt laut RWE über eine Leistung von 236 Megawatt und eine Kapazität von 470 Megawattstunden. Bereits Ende 2025 hatten die bauvorbereitenden Arbeiten auf einer Fläche von drei Hektar begonnen. Wie viel investiert wird, teilte der Konzern auf Nachfrage nicht mit.

Der Batteriespeicher soll das Stromnetz stabilisieren. Die Anlage könne "Ungleichgewichte im Stromnetz in Sekundenbruchteilen ausgleichen", sagte der Chef der Stromerzeugungssparte RWE Generation, Nikolaus Valerius. Der Standort inmitten der Energieregion Rheinisches Revier biete dafür ideale Voraussetzungen. Im Tagebau Hambach hat RWE bereits drei Solaranlagen mit einer Gesamtkapazität von rund 50 Megawatt Wechselstrom sowie einen integrierten Batteriespeicher realisiert.

Weitere Bauvorhaben in Bayern und Niedersachsen

RWE betreibt Batteriespeicher in den USA, Europa und Australien. Die Gesamtleistung liegt nach eigenen Angaben bei 1.700 Megawatt. Weitere rund 2.500 Megawatt sind im Bau, davon 1.700 in Deutschland. RWE baut derzeit unter anderem im bayerischen Gundremmingen einen weiteren Batteriespeicher. Die Anlage soll eine Leistung von 400 Megawatt haben, die Speicherkapazität bei 700 Megawattstunden liegen. Anfang 2027 soll sie in Betrieb gehen.

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Auch am Kraftwerksstandort in Lingen baut RWE einen Speicher - mit 400 Megawatt Leistung und einer Speicherkapazität von mindestens 800 Megawattstunden. Die Anlage soll 2028 in Betrieb gehen. RWE betreibt in Lingen bereits einen Batteriespeicher. 2025 gingen in NRW bereits Anlagen in Neurath und Hamm in Betrieb.

Im XETRA-Handel gibt die RWE-Aktie zeitweise 0,8 Prozent auf 56,84 Euro ab.

/cr/DP/mis

NIEDERZIER/ESSEN (dpa-AFX)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, Dennis Diatel / Shutterstock.com

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24.07.26 RWE Overweight Barclays Capital
21.07.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
15.07.26 RWE Buy UBS AG
09.07.26 RWE Outperform RBC Capital Markets