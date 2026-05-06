DAX24.339 -1,3%Est505.912 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,05 -0,7%Nas26.168 +1,4%Bitcoin67.908 -0,4%Euro1,1774 +0,4%Öl101,7 -1,7%Gold4.712 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 RENK RENK73 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
DAX in KW 19: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 19: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Allianz-Aktie zeitweise DAX-Schlusslicht - Das steckt hinter dem schwachen Kurs Allianz-Aktie zeitweise DAX-Schlusslicht - Das steckt hinter dem schwachen Kurs
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Betriebsrat kämpft um Jobs und Standorte von Biontech

08.05.26 17:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
80,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MAINZ (dpa-AFX) - Der Betriebsrat des Impfstoffherstellers Biontech (BioNTech (ADRs)) wirft der Unternehmensführung mangelnde Kooperation bei der Suche nach einem Investor für die von der Schließung bedrohten Standorte vor. Bei einem Treffen sei vorgeschlagen worden, eine arbeitnehmernahe Beratungsgesellschaft mit der Unterstützung bei der Suche nach Investoren zu beauftragen, teilte der Konzernbetriebsrat mit. Das hätten die Arbeitgebervertreter kategorisch abgelehnt.

Stattdessen sei ein Zeitplan für die Schließung der betroffenen Standorte vorgelegt worden, der eine Übernahme nahezu unmöglich machen würde. Der Betriebsrat kündigte an, Unternehmensgründer und Vorstand Ugur Sahin zur nächsten Verhandlungsrunde über die Rettung der Arbeitsplätze einzuladen. "Wir erwarten Fürsorge und Verantwortung von unserem Vorstandsvorsitzenden statt Konfrontation und Ignoranz."

Fast 1.900 Arbeitsplätze betroffen

Das Management des Mainzer Unternehmens hatte vor wenigen Tagen angekündigt, wegen einer zu geringen Auslastung, Überkapazitäten und Kosteneinsparungen mehrere Produktionsstandorte zu schließen. Betroffen von den Plänen sind Werke in Idar-Oberstein, Marburg und Singapur sowie Standorte des übernommenen Konkurrenten CureVac. Insgesamt bis zu 1.860 Stellen können laut Unternehmen von den Maßnahmen betroffen sein. Bei Curevac allein sind demnach rund 820 Jobs bedroht - größtenteils am Hauptsitz in Tübingen.

Die Betriebsräte der betroffenen Standorte hatten bereits kurz nach der Bekanntgabe von inakzeptablen und verantwortungslosen Plänen des Managements gesprochen. Die Arbeitnehmervertreter kündigten entschiedenen Widerstand der Beschäftigten an. Die Betriebsräte äußerten jedoch auch die Hoffnung, dass die angedrohte Stilllegung der Werke durch den Verkauf an einen Investor verhindert werden könnte./glb/DP/men

In eigener Sache

Übrigens: BioNTech (ADRs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

DatumMeistgelesen

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
13.04.2026BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.2026BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
17.03.2026BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
11.03.2026BioNTech (ADRs) BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.03.2026BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.04.2026BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.2026BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
17.03.2026BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
11.03.2026BioNTech (ADRs) BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.03.2026BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
07.05.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
11.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.08.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BioNTech (ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen