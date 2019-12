Betriebsrentner werden bei den Kassenbeiträgen entlastet

BERLIN (Dow Jones)--Ab dem kommenden Jahr sollen die Kassenbeiträge zur Betriebsrente deutlich sinken. Auf 1,2 Milliarden Euro belaufen sich die jährlichen Entlastungen im Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), den der Bundestag mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen am Donnerstag beschlossen hat. Künftig sollen nicht nur die Einzahlungen in eine Betriebsrente in einem bestimmten Umfang steuer- und sozialabgabenfrei werden, auch ein Teil der ausgezahlten Leistung bleibt ab 2020 beitragsfrei in der Krankenversicherung. Damit wollen Union und SPD die Betriebsrente insgesamt attraktiver machen.

Spahn nannte im Bundestag das Gesetz ein "in sich ausgewogenes Paket", das Betriebsrentner eine "spürbare" Entlastung bringe. Die SPD-Abgeordnete Sabine Dittmar sagte, dass mit der Neuregelung die betriebliche Altersvorsorge wieder attraktiver und ein Stückweit gestärkt werde. "Damit setzen wir ein Signal, dass sich Vorsorge lohnt und sinnvoll ist", so Dittmar.

Konkret soll bei den Beiträgen zur Krankenkasse künftig ein Freibetrag von 159,25 Euro gelten. Bislang gibt es in der Betriebsrente nur eine Freigrenze in Höhe von 155,75 Euro. Bezüge bis zu dieser Summe bleiben beitragsfrei. Wer mehr Betriebsrente bekommt, muss auf die komplette Summe den jeweiligen Krankenkassenbeitrag zahlen. Mit dem Gesetz wird nun für rund 60 Prozent der Betriebsrentenempfänger der Beitragssatz zur Krankenversicherung halbiert. Aber auch die übrigen 40 Prozent würden entlastet, heißt es in dem Gesetzentwurf. Sie zahlen jährlich rund 300 Euro weniger.

Mit dem Beschluss setzt die große Koalition auch Vereinbarungen um, die mit der Einführung der Grundrente 2021 getroffen worden waren.

