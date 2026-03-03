DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 -1,2%Nas22.517 -1,0%Bitcoin58.955 +0,2%Euro1,1598 -0,1%Öl83,10 +1,4%Gold5.157 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: Dow schließt schwächer -- DAX rauscht letztlich unter 23.800-Punkte-Marke -- Plug Power: Mehr Umsatz -- MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, Vonovia, TUI im Fokus
Top News
Online Broker Vergleich - die besten Aktiendepots und Trading-Plattformen im Test Online Broker Vergleich - die besten Aktiendepots und Trading-Plattformen im Test
Mit den OKX Transfer Days smart ins neue Jahr starten: So sichern Sie sich Ihr Bitcoin-Plus für 2026 Mit den OKX Transfer Days smart ins neue Jahr starten: So sichern Sie sich Ihr Bitcoin-Plus für 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Betriebsversammlung bei VW gibt Ausblick auf Golf 9

04.03.26 05:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
95,06 EUR -2,44 EUR -2,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Kurz vor der turnusgemäßen Betriebsratswahl lädt der VW-Betriebsrat (Volkswagen (VW) vz) in Wolfsburg zur regulären Betriebsversammlung. Ab 9.30 werden Tausende Beschäftigte in Halle 11 des Stammwerks erwartet. Im Mittelpunkt des Interesses dürfte dabei vor allem die jüngste Forderung von Betriebsratschefin Daniela Cavallo nach einer Anerkennungsprämie für alle Tarifbeschäftigten stehen.

Wer­bung

Hintergrund für die Forderung ist die überraschend gute Kassenlage, die der Konzern im Januar gemeldet hatte. Cavallo hatte daher daraufhin gefordert, die Belegschaft an den sechs Milliarden Euro Cashflow zu beteiligen. Im Februar hatte sie angekündigt, auf der März-Versammlung womöglich einen ersten Zwischenstand zu geben.

Markenchef zeigt Silhouette des kommenden E-Golf

Zur Belegschaft sprechen wird neben Cavallo auch Markenchef Thomas Schäfer. Den Mitarbeitenden im Stammwerk will er dann auch einen ersten Ausblick auf die Silhouette des vollelektrischen Golf 9 geben, den VW hier ab Ende des Jahrzehnts bauen will. Konzernchef Oliver Blume steht dagegen nicht auf der Rednerliste.

Kommende Woche findet bei VW dann die reguläre Neuwahl des mächtigen Betriebsrats statt. Cavallo stellt sich zur Wiederwahl. Bei der vorigen Wahl 2022 hatte die Liste der IG Metall mit ihr an der Spitze 85,5 Prozent der Stimmen erhalten. Insgesamt bewerben sich in Wolfsburg sechs Listen und ein Einzelbewerber um die 67 Sitze in der Arbeitnehmervertretung. Der Standort hat mehr als 60.000 Mitarbeiter./fjo/DP/stw

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
25.02.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.02.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
22.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
22.01.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.02.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.01.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen