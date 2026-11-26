BAMBERG (dpa-AFX) - Um rund 1,7 Millionen Euro soll eine Betrüger-Bande zahlreiche Fahrzeugkäufer aus ganz Deutschland gebracht haben. Nach intensiven Ermittlungen wurden nun zwei Verdächtige in Rumänien festgenommen. Diese befänden sich bis zur Auslieferung nach Deutschland in Hausarrest, sagte eine Sprecherin der für Cybercrime zuständigen Generalstaatsanwaltschaft in Bamberg. "Das weitere Ermittlungs- und Strafverfahren wird in Deutschland stattfinden."

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Diese und die Kriminalpolizei Nürnberg waren an der Festnahme und Durchsuchungen in Rumänien beteiligt. Dabei stellten die Ermittler unter anderem 50 Mobiltelefone, 20 SIM-Karten, 20.000 Euro in bar und Kryptowährung im Wert von 10.000 Euro sicher. "Es gelang, eine Vielzahl unmittelbar bevorstehender Überweisungen argloser Geschädigter zu verhindern und dadurch einen weiteren Vermögensschaden von rund 750.000 Euro abzuwenden", teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit.

Eine Strafanzeige aus Nürnberg hatte die Ermittlungen ins Rollen gebracht. Im Visier der Spezialstaatsanwälte der Zentralstelle Cybercrime in Bamberg und der Nürnberger Kriminalpolizei stand dabei demnach seit Dezember 2024 eine international agierende Gruppierung, die in 180 Fällen nichtexistierende Fahrzeuge über gefälschte Internetauftritte von Speditionen und Insolvenzverwaltungen verkauft haben sollen. Zwei Verdächtige konnten diese in dem Zuge identifizieren./igl/DP/stw