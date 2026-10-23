Betsson Registered B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Betsson Registered B ließ sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Betsson Registered B die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 2,11 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,84 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,21 Prozent auf 3,63 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,29 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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