Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verteuert sich am Nachmittag kräftig

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt konnte die Aktie von Bettermoo(d) Food zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 5,9 Prozent auf 0,180 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel um 15:43 Uhr in Grün und gewann 5,9 Prozent auf 0,180 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,201 EUR. Bei 0,170 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via BMN 5.250 Bettermoo(d) Food-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,040 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.033,333 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,088 EUR. Dieser Wert wurde am 18.02.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,333 Prozent.

Am 27.12.2024 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,24 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 60000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Voraussichtlich am 02.06.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 26.06.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net