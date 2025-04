Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food zieht am Dienstagmittag deutlich an

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie stieg im BMN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,9 Prozent auf 0,180 EUR.

Die Aktie legte um 11:44 Uhr in der BMN-Sitzung 5,9 Prozent auf 0,180 EUR zu. Bei 0,180 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,170 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 2,040 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 91,176 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 0,088 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,333 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 27.12.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,24 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 60000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 02.06.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net