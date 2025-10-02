Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagmittag nahezu unbewegt

DAX24.443 +1,4%Est505.665 +1,5%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,36 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.039 +0,1%Euro1,1753 +0,2%Öl64,95 -0,7%Gold3.883 +0,5%
So bewegt sich Bettermoo(d) Food

02.10.25 12:07 Uhr
Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 0,080 EUR bewegte sich die Bettermoo(d) Food-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 0,080 EUR bewegte sich die Bettermoo(d) Food-Aktie um 11:44 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,086 EUR zu. Bei 0,062 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 0,070 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 9.100 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2024 auf bis zu 1,020 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Kursplus von 1.175,000 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2025 (0,000 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 99,750 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

