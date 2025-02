Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food schiebt sich am Mittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Bettermoo(d) Food-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 0,300 EUR.

Das Papier von Bettermoo(d) Food konnte um 11:44 Uhr klettern und stieg im BMN-Handel um 3,4 Prozent auf 0,300 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie sogar auf 0,325 EUR. Bei 0,280 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Zuletzt wurden via BMN 1.442 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Bei 3,100 EUR markierte der Titel am 11.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 933,333 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Am 27.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,200 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 33,333 Prozent Luft nach unten.

Am 27.12.2024 hat Bettermoo(d) Food in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 60000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Bettermoo(d) Food am 28.03.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net