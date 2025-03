Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Bettermoo(d) Food

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 13,0 Prozent auf 0,280 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 15:43 Uhr 13,0 Prozent auf 0,280 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,220 EUR. Bei 0,290 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Am 11.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,100 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.007,143 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,088 EUR am 18.02.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Verlust von 68,714 Prozent wieder erreichen.

Am 27.12.2024 hat Bettermoo(d) Food in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2024 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 CAD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 60000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 28.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net