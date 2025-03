Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verzeichnet am Montagvormittag herbe Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 18,0 Prozent auf 0,264 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte um 09:13 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 18,0 Prozent auf 0,264 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,264 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,290 EUR.

Bei einem Wert von 3,100 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 1.074,242 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,088 EUR ab. Abschläge von 66,818 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 60000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Am 28.03.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 26.06.2026.

