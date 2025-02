Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bettermoo(d) Food zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,2 Prozent auf 0,226 EUR.

Um 16:03 Uhr sprang die Bettermoo(d) Food-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 0,226 EUR zu. Die Bettermoo(d) Food-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,249 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,239 EUR. Bisher wurden heute 99.110 Bettermoo(d) Food-Aktien gehandelt.

Die Bilanz zum am 31.10.2024 abgelaufenen Quartal legte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 60000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 26.06.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net