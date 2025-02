Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Dienstagmittag auf Höhenflug

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Zuletzt ging es für das Bettermoo(d) Food-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 13,7 Prozent auf 0,249 EUR.

Um 11:59 Uhr wies die Bettermoo(d) Food-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 13,7 Prozent auf 0,249 EUR nach oben. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,249 EUR zu. Bei 0,239 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.858 Bettermoo(d) Food-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 27.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 60000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 28.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Bettermoo(d) Food dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.06.2026 präsentieren.

