Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food haussiert am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im BMN-Handel gewannen die Bettermoo(d) Food-Papiere zuletzt 20,5 Prozent.

Die Aktie legte um 15:44 Uhr in der BMN-Sitzung 20,5 Prozent auf 0,265 EUR zu. Die Bettermoo(d) Food-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,266 EUR. Bei 0,227 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 251 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Am 11.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,100 EUR. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 91,452 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.02.2025 (0,088 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Verlust von 66,943 Prozent wieder erreichen.

Am 27.12.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 60000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Am 28.03.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net