Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Dienstagmittag im Plus

Kursverlauf

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 0,229 EUR zu.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:44 Uhr 4,1 Prozent im Plus bei 0,229 EUR. Bei 0,229 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,227 EUR.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2024 auf bis zu 3,100 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.253,712 Prozent. Am 18.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,088 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,747 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 27.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 CAD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 60000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net