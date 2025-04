Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger setzen Bettermoo(d) Food am Freitagnachmittag unter Druck

So bewegt sich Bettermoo(d) Food

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte zuletzt im BMN-Handel in Rot und verlor 5,6 Prozent auf 0,170 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel um 15:44 Uhr mit Abschlägen von 5,6 Prozent bei 0,170 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie sank bis auf 0,168 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,170 EUR. Bisher wurden heute 755 Bettermoo(d) Food-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,040 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. 1.100,000 Prozent Plus fehlen der Bettermoo(d) Food-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,088 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,471 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 20000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q1 2026 wird am 02.06.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 26.06.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net