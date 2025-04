Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag behauptet

Bettermoo(d) Food im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt bei 0,180 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Die Bettermoo(d) Food-Aktie bewegte sich um 09:14 Uhr kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,180 EUR. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,180 EUR zu. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,170 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,170 EUR.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 2,040 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Kursplus von 1.033,333 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,088 EUR am 18.02.2025. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 105,479 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,24 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 20000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Am 02.06.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 26.06.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net