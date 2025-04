Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Freitagmittag nahe Vortagesniveau

Aktienkurs im Fokus

Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich um 11:43 Uhr im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,180 EUR an der Tafel. Bei 0,180 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,170 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,170 EUR. Zuletzt wechselten 730 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,040 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.033,333 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,088 EUR fiel das Papier am 18.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,333 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Am 01.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,24 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 20000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 02.06.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net