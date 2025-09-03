Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag ohne große Veränderung

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt bei 0,096 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich um 15:44 Uhr im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,096 EUR an der Tafel. Im Tageshoch stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,096 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie sank bis auf 0,068 EUR. Bei 0,068 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 454 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Am 26.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,105 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.055,858 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 02.07.2025 Kursverluste bis auf 0,000 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 99,791 Prozent sinken.

Am 30.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 50000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Bettermoo(d) Food dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net