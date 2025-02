Bettermoo(d) Food Aktie News: Investoren fliehen am Mittwochvormittag aus Bettermoo(d) Food

Kurs der Bettermoo(d) Food

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt ging es für die Bettermoo(d) Food-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 28,0 Prozent auf 0,201 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 08:55 Uhr 28,0 Prozent auf 0,201 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,201 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,227 EUR. Von der Bettermoo(d) Food-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 505 Stück gehandelt.

Am 27.12.2024 hat Bettermoo(d) Food in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 CAD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 60000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 26.06.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net