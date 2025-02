Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food fällt am Mittag tief

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 14,6 Prozent auf 0,210 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr um 14,6 Prozent auf 0,210 EUR ab. In der Spitze büßte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,157 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,157 EUR.

Am 11.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,100 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.376,190 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,100 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 52,571 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 27.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 60000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 28.03.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net