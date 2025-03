Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich Bettermoo(d) Food

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,220 EUR.

Mit einem Kurs von 0,220 EUR zeigte sich die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel um 09:13 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,220 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,220 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,220 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,100 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2024. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 1.309,091 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,088 EUR. Dieser Wert wurde am 18.02.2025 erreicht. Mit Abgaben von 60,182 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 27.12.2024 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 CAD je Aktie gewesen. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 60000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 28.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 26.06.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net