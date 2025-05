Bettermoo(d) Food Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf Bettermoo(d) Food

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 12,4 Prozent auf 0,079 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste um 15:42 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 12,4 Prozent auf 0,079 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,079 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,345 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.05.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bettermoo(d) Food-Aktie somit 94,141 Prozent niedriger. Bei 0,013 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 83,503 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 01.04.2025 äußerte sich Bettermoo(d) Food zu den Kennzahlen des am 31.01.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 20000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q1 2026 wird am 02.06.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 26.06.2026 werfen.

