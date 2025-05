Bettermoo(d) Food Aktie News: Hausse bei Bettermoo(d) Food am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der BMN-Sitzung 38,1 Prozent auf 0,145 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Bettermoo(d) Food konnte um 09:13 Uhr klettern und stieg im BMN-Handel um 38,1 Prozent auf 0,145 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,145 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,105 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,400 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 865,517 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,088 EUR ab. Mit Abgaben von 39,586 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 01.04.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,24 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 20000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Bettermoo(d) Food wird am 02.06.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 26.06.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net