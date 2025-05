Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Montagmittag im Ausverkauf

Bettermoo(d) Food im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 5,1 Prozent auf 0,113 EUR abwärts.

Das Papier von Bettermoo(d) Food befand sich um 12:01 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 5,1 Prozent auf 0,113 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,113 EUR. Zuletzt wechselten 48.817 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Bei 1,365 EUR erreichte der Titel am 07.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.113,333 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 30.04.2025 auf bis zu 0,086 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,556 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 01.04.2025 hat Bettermoo(d) Food in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 20000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 02.06.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 26.06.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net