Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagvormittag tiefrot

Bettermoo(d) Food im Blick

Werte in diesem Artikel

Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 09:13 Uhr um 16,9 Prozent auf 0,108 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,108 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,108 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.09.2024 bei 1,105 EUR. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 90,226 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 15.05.2025 Kursverluste bis auf 0,081 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,370 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,24 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 20000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Bettermoo(d) Food wird am 27.06.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 26.06.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net