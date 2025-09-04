DAX23.814 +0,2%ESt505.357 +0,2%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.500 +1,6%Euro1,1683 +0,3%Öl66,69 -0,3%Gold3.548 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Porsche PAG911 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Broadcom mit starker Bilanz - Gerüchte über Kooperation mit OpenAI -- Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ziehen an: Rüstungswerte starten Erholung Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ziehen an: Rüstungswerte starten Erholung
Wochenausklang an der Börse: DAX kommt vor US-Arbeitsmarktbericht 24.000er-Marke näher Wochenausklang an der Börse: DAX kommt vor US-Arbeitsmarktbericht 24.000er-Marke näher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Aktie im Blick

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Freitagvormittag massiv unter Druck

05.09.25 09:26 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Freitagvormittag massiv unter Druck

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Bettermoo(d) Food-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 18,0 Prozent auf 0,078 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:14 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 18,0 Prozent auf 0,078 EUR. Im Tief verlor die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,078 EUR. Mit einem Wert von 0,078 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Am 26.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,105 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 1.313,043 Prozent Luft nach oben. Bei 0,000 EUR fiel das Papier am 02.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 99,744 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 50000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bettermoo(d) Food

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bettermoo(d) Food

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung