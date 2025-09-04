Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Freitagvormittag massiv unter Druck

Aktie im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Bettermoo(d) Food-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 18,0 Prozent auf 0,078 EUR.

Die Aktie notierte um 09:14 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 18,0 Prozent auf 0,078 EUR. Im Tief verlor die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,078 EUR. Mit einem Wert von 0,078 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Am 26.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,105 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 1.313,043 Prozent Luft nach oben. Bei 0,000 EUR fiel das Papier am 02.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 99,744 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 50000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net