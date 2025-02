Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food zündet am Donnerstagnachmittag Kursrakete

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der BMN-Sitzung 19,0 Prozent auf 0,250 EUR zu.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel um 15:44 Uhr in Grün und gewann 19,0 Prozent auf 0,250 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf 0,268 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,210 EUR. Zuletzt wechselten 3.201 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Bei 3,100 EUR erreichte der Titel am 11.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 91,935 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,100 EUR am 04.02.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 60,160 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Bettermoo(d) Food gewährte am 27.12.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,07 CAD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 60000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.03.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net