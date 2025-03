Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food gibt am Nachmittag deutlich nach

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 20,0 Prozent bei 0,220 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:43 Uhr fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 20,0 Prozent auf 0,220 EUR ab. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,202 EUR nach. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,220 EUR. Bisher wurden via BMN 7 Bettermoo(d) Food-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 3,100 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 92,903 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,088 EUR am 18.02.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,182 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 60000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q2 2025 wird am 28.03.2025 erwartet. Bettermoo(d) Food dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.06.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net