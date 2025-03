Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verliert am Vormittag kräftig

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 18,3 Prozent auf 0,201 EUR.

Das Papier von Bettermoo(d) Food gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:10 Uhr ging es um 18,3 Prozent auf 0,201 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,201 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,229 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.696 Bettermoo(d) Food-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,100 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 1.442,289 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,194 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 3,876 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 60000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Am 28.03.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 26.06.2026 erwartet.

