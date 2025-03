Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger schicken Bettermoo(d) Food am Mittag tief südwärts

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Bettermoo(d) Food-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 20,0 Prozent auf 0,220 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel um 11:43 Uhr um 20,0 Prozent auf 0,220 EUR nach. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,212 EUR nach. Mit einem Wert von 0,220 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Bettermoo(d) Food-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,100 EUR erreichte der Titel am 11.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.309,091 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 0,088 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 151,142 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 27.12.2024 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 CAD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 60000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 28.03.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net