Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Freitagvormittag nahezu unverändert

Bettermoo(d) Food im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Im BMN-Handel kam die Bettermoo(d) Food-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 0,205 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Bettermoo(d) Food-Aktie um 09:14 Uhr im BMN-Handel bei 0,205 EUR. Im Tageshoch stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,205 EUR. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,205 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,205 EUR.

Bei 3,100 EUR erreichte der Titel am 11.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1.412,195 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 18.02.2025 Kursverluste bis auf 0,088 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,268 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Am 27.12.2024 legte Bettermoo(d) Food die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 60000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 28.03.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net