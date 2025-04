Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verteidigt am Montagmittag Vortagesniveau

Kurs der Bettermoo(d) Food

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zum Vortag unverändert notierte die Bettermoo(d) Food-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 0,178 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:47 Uhr bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 0,178 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,178 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bettermoo(d) Food-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,178 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,178 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.550 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 2,040 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 91,275 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 0,164 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,146 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,24 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 20000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Voraussichtlich am 02.06.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 26.06.2026 werfen.

