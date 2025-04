Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Im BMN-Handel kam die Bettermoo(d) Food-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 0,170 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel und tendierte um 09:13 Uhr bei 0,170 EUR. In der Spitze legte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,170 EUR zu. Im Tief verlor die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,168 EUR. Mit einem Wert von 0,170 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 800 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,040 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 1.100,000 Prozent Luft nach oben. Am 18.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,088 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,471 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,24 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 20000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 02.06.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 26.06.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net