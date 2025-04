Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food haussiert am Mittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Bettermoo(d) Food-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 22,4 Prozent auf 0,208 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 12:01 Uhr in der BMN-Sitzung 22,4 Prozent auf 0,208 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,208 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,170 EUR. Zuletzt wurden via BMN 1.047 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,040 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 880,769 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,088 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Verlust von 57,885 Prozent wieder erreichen.

Am 01.04.2025 legte Bettermoo(d) Food die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.01.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,24 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 20000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 02.06.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net