Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger schicken Bettermoo(d) Food am Nachmittag tief südwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,6 Prozent bei 0,170 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste um 15:45 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 5,6 Prozent auf 0,170 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,163 EUR ab. Mit einem Wert von 0,170 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via BMN 10 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 1,845 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 985,294 Prozent Luft nach oben. Bei 0,088 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 48,471 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 01.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 20000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.06.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 26.06.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net