Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittwochmittag weit abgeschlagen

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 8,9 Prozent auf 0,200 EUR ab.

Um 12:01 Uhr ging es für die Bettermoo(d) Food-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 8,9 Prozent auf 0,200 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,200 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,200 EUR. Bisher wurden via Tradegate 5.000 Bettermoo(d) Food-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,845 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 824,812 Prozent Plus fehlen der Bettermoo(d) Food-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.04.2025 bei 0,164 EUR. Abschläge von 18,045 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 01.04.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,24 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 20000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q1 2026 wird am 02.06.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net